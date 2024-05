De Laurentiis pizzicato dai giornalisti “Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli?” La sua reazione

Aurelio De Laurentiis è impegnato in questi giorni nella ricerca di un nuovo allenatore. Sono tanti i nomi che circolano in casa partenopea, come quelli di Antonio Conte, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Al momento, la riserva non è stata ancora sciolta, e il tema del nuovo tecnico del Napoli è ancora un rebus. Nella giornata di oggi, è prevista l’assemblea della Lega, alla quale si è recato anche lui. Ai margini di questa, è stato pizzicato dai colleghi di calciomercato.it, che gli hanno chiesto delucidazioni a tal proposito. Il patron non ha risposto. Di seguito, il video.