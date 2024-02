SKY – Slitta il rientro di Osimhen: salta il Genoa e punta il Barcellona, le ultime

Victor Osimhen, dopo aver disputato la finale (persa) con la sua Nigeria in Coppa d’Africa, è pronto a rientrare in Italia ma non nei prossimi giorni.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante del Napoli non riuscirà ad avere minuti per la prossima gara di campionato: “Victor Osimhen molto difficilmente sarà in campo in Napoli-Genoa, match in programma sabato alle 15. Il nigeriano – reduce dalla finale della Coppa d’Africa con la sua nazionale – sarà in Italia tra venerdì e sabato“.

Dunque, il bomber azzurro salterà la gara contro il Grifone ma sarà disponibile per la grande sfida contro il Barcellona: “L’attaccante sarà nuovamente a disposizione per la sfida contro la formazione di Xavi in Champions League, che si giocherà mercoledì 21 febbraio al Maradona”.