Calciomercato.com – Non solo Beukema, il Napoli è interessato a Ferguson del Bologna

La finestra di calciomercato invernale si è chiusa un paio di settimane fa ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo per la prossima finestra estiva.

Daniele Longo, esperto di calciomercato e giornalista di Calciomercato.com, fa sapere che il Napoli, oltre a puntare sul difensore Sam Beukema del Bologna, è fortemente interessato ad un altro giocatore rossoblu: si tratta dello scozzese Lewis Ferguson.

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un difensore centrale e sull’elenco dei possibili rinforzi c’è quello del difensore olandese, Sam Beukema: “Al Napoli piace molto l’olandese Beukema del Bologna, ma sul difensore c’è anche l’ex AZ Alkmaar“.

Stando a quanto riportato dal giornalista, il club campano avrebbe in cima alla lista per il centrocampo Lazar Samardzic che, nonostante la trattativa sfumata, non molla per il centrocampista serbo. Nei piani della società, se non dovesse andare in porto l’acquisto del giocatore dell’Udinese, punterebbe tutto su Lewis Ferguson: “Il preferito resta Samardzic, che non è uscito dai radar nonostante la trattativa fallita con l’Udinese nel mercato di gennaio. Ferguson convince, ma per il club azzurro non sarà facile perché c’è grande concorrenza sul centrocampista che comunque il Bologna valuta non meno di 18/20 milioni di euro“.