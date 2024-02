Napoli Primavera – Vittoria per 2-1 sulla Ternana per i ragazzi di mister Tedesco con un gol all’ultimo

Altra vittoria per il Napoli Primavera di mister Tedesco, che riesce a battere la Ternana nella 17esima giornata del campionato di Primavera2. Per i giovani azzurri la vittoria è arrivata grazie ad un gol nel finale, che ha consentito di seguire la scia delle squadra davanti per la zona playoff. Al 20esimo minuto gli azzurrini passano in vantaggio grazie ad una rete di Velardi, e nel finale della prima frazione di gioco gli ospiti pareggiano con una deviazione di Marcelli in mischia. Nella seconda frazione invece cambia la gara, con gli azzurrini che si ritrovano in 10 uomini per l’espulsione di De Luca. Nonostante si giocasse con un uomo in meno i giovani azzurri continuano a spingere e nei secondo finali Pesce segna il gol del sorpasso su un assist di Spavone.