Bruscolotti: “Il mercato impone di dare determinate cifre a Kvaratskhelia, mettere Zielinski fuori rosa è una punizione”

L’ex capitano del Napoli Peppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di Tele A nel corso del programma ‘Tifo Azzurri’. La leggenda azzurra ha parlato del rinnovo di Kvaratskhelia, e della partenza di Piotr Zielinski, che non è stato neanche inserito nella lista Uefa degli azzurri. Queste le sue parole: “La società ci pensa a rinnovare Kvaratskhelia a certe cifre, specialmente se non dovesse centrare la Champions League. A fine stagione non si sa come andrà e si potrebbe anche decidere di cederlo. Il mercato ti va ad imporre di dargli determinate cifre, anche perché il procuratore avrà sicuramente tra le mani le offerte di altre società. Non ci meravigliamo del fatto che Zielinski vada via a zero, anche perché ci sono stati altri casi in questi anni. Metterlo fuori rosa è una punizione”