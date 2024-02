Mazzarri in conferenza: “La squadra può giocare con vari moduli, Zielinski non ci sarà, mentre Traoré può giocare”

Alle ore 17 dal Konami Training Center di Castel Volturno il tecnico del Napoli Walter Mazzarri parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida col Verona. Nel corso della conferenza interviene anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis. Queste le parole del tecnico azzurro:

“Aldilà del mercato, che sapete tutti porti difficoltà a gennaio. Penso si sia fatto un buon lavoro. Sul modulo lo vedrete domani, ma come ho detto nell’ultimo periodo ci siamo potuti allenare anche per tutta la settimana. Potremo giocare sia con la difesa a 3 che con la difesa a 4. I ragazzi mi hanno dato l’impressione di essere preparati per poter cambiare modulo anche in base alla squadra che andiamo ad affrontare, sia domani che fino alla fine dell’anno avremo possibilità di variare, anche perché come dite voi il calcio cambia sia a gara iniziata che nel corso del match“

“Se vedete le ultime, come col Monza, dove abbiamo creato tantissimo, mentre nelle ultime abbiamo creato poco per altri motivi, con la Lazio per un modo, con l’Inter per un altro ancora perché non era una partita semplice. Non siamo una squadra che va in difficoltà al primo contropiede subito, dobbiamo attaccare ed essere arrembanti, dobbiamo creare tante palle gol, non come quando abbiamo vinto all’ultimo. Non possiamo sempre entrare con la palla in porta, dobbiamo iniziare anche a tirare da fuori area per riuscire a fare gol, come abbiamo visto”

“Già da domani è una partita importante, il Verona nel tempo è sempre stata una squadra ostica per il Napoli, bisognerà sbloccarla sin da subito. Bisogna stare attenti anche ai famosi contropiedi e non concedere troppi rischi per riuscire a fare gol”

“Ci proveremo a fare bene se non dovessero esserci altri infortuni, anche perché abbiamo tutte le possibilità di arrivare al 4 posto, visto che è a soli 3/4 punti. Zielinski sta male, se non sta bene difficile venga convocato, anche perché non stava benissimo prima quando sono arrivato qui, vedremo domani”



“Il 343 è un modulo offensivo ma dipende chi gioca sugli esterni, come ad esempio con Zerbin come quinto di destra, e questo porta il modulo ad essere iper offensivo. I moduli sono semplicemente numeri, l’importante è che i ragazzi capiscano come si debba giocare. Da un punto di vista dell’allenatore quando si vanno a creare varie palle gol allora si devono aiutare i ragazzi a riuscire a fare gol, mentre quando non si crea è diverso“

“Natan si allena da 3 giorni, mentre Olivera non sarà convocato. Traore sta bene e sarà convocato, se ci sarà bisogno potrebbe essere impiegato per un 20 minuti, mentre Anguissa è arrivato bene“

“Tutti i nuovi stanno bene, tranne Troarè che è stato male ed ha avuto bisogno di una nuova preparazione. Anche Nginge sta molto bene, e se ci sarà bisogno, visto che con la Lazio ha fatto molto bene, sarà impiegato”

“Io penso che, visto questa sembra una squadra di bravi ragazzi, si deve trovare una miscela per non far sentire troppo la pressione. Io dovrò esser bravo a fargli capire il giusto equilibrio, anche perché se ci sta troppa tensione si finisce in 10, così come a Roma, con il Torino e in Supercoppa, che è meglio non parlo di quella. Chiedo al pubblico di darci una mano fino al 90esimo, anche se su questo non trovo problemi, visto che lo fanno sempre, e non penso accadrà diversamente“



“Lindstrom è utile, anche perché di base è un calciatore molto valido. Lui per una serie di motivi, anche perché è un patrimonio della società, deve crescere e diventare pian piano sempre più preparato per un campionato tattico come il nostro“



“Ngonge ha già dimostrato di poter fare il ruolo di attaccante. Nell’unica partita in cui ho utilizzato Raspadori dietro la punta è stato nella sfida col Cagliari, che siamo riusciti a portare a casa. Non sempre quando abbiamo giocato col calciatore dietro la punta va bene, anche perché nelle ultime siamo riusciti a fare poche volte gol. Nel caso in cui ci fosse la necessità utilizzerò un calciatore dietro la punta come supporto, proprio come accaduto col Cagliari, in cui mi sembra abbiamo vinto proprio per questo motivo“