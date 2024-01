Calcio e Finanza – Napoli, ricavi più che raddoppiati nel giro di due stagioni: i numeri

Il portale Calcio e Finanza ha pubblicato un focus sui bilanci delle società di Serie A per quanto riguarda la stagione 2022/23. In questi, risulta che il Napoli sia la società ad essere cresciuta maggiormente in percentuale, oltre ad essere quella con l’utile maggiore.

“Nel dettaglio, infatti, andando ad analizzare i dati partendo dai ricavi, la società che ha registrato il fatturato più alto è la Juventus, con 507,6 milioni di ricavi, seguita da Inter (425,4 milioni) e Milan (404,5 milioni): tuttavia, in termini di crescita percentuale rispetto al 2022/23, chi ha fatto meglio è il Napoli, che ha più che raddoppiato i ricavi rispetto al 2021/22 passando da 175,9 a 359,2 milioni di euro nel 2022/23, anno in cui i partenopei hanno conquistato il loro terzo scudetto della storia. Dal punto di vista del risultato netto, invece, il dominio è del Napoli, con un utile di 79,7 milioni di euro. Tra gli altri club, solo il Milan e l’Atalanta hanno chiuso in utile (rispettivamente +6,0 milioni e +5,6 milioni), mentre gli altri club hanno chiuso i rispettivi bilanci in rosso, dai 19,5 milioni della Fiorentina ai 123,7 milioni della Juventus passando per gli 85 milioni dell’Inter e i 103 milioni della Roma.”.