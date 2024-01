Torino-Napoli sarà arbitrata da Mariani di Aprilia. Chiffi al Var

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la diciannovesima giornata di Serie A Tim. Per l’occasione, il Napoli giocherà in casa del Torino il giorno domenica 7 gennaio alle ore 15:00. La partita sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia che verrà assistito dai guardalinee Pagliardini e D’Ascanio, il quarto uomo invece sarà Bonacini. Il Var sarà presieduto da Daniele Chiffi della sezione di Padova e ad assisterlo ci sarà Muto. Di seguito, la designazione completa.

TORINO – NAPOLI h. 15.00

MARIANI

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV: BONACINA

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO