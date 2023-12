Libero su Mazzarri: “Diceva di essere un uomo nuovo, invece rieccolo espulso e polemico”

Piovono critiche sul Napoli da parte dei quotidiani sportivi e di cronaca. La débacle dei Campioni d’Italia non passa inosservata. Ad analizzare un Napoli spento, annichilito dalle parate di Di Gregorio e salvato dall’errore dal dischetto di Pessina, c’è l’edizione odierna di Libero che critica soprattutto Walter Mazzarri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ci vuole calma, quella che il Napoli non ha più. La perde pure Mazzarri che, in sede di presentazione aveva allegramente giurato che non si sarebbe mai più lamentato degli arbitri. Diceva di essere un uomo nuovo, invece rieccolo espulso e polemico. D’altronde i punti non arrivano e l’idea che nulla si possa sistemare si fa pesante. Da salvatore della patria a parte in causa di una storica mancata qualificazione europea è un attimo. Mentre De Laurentiis mette le mani avanti, per Mazzarri sarebbe un dramma professionale”.