Il Mattino – Politano in scadenza, le offerte non mancano: la posizione dell’ex Inter

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il contratto di Matteo Politano è in scadenza nel giugno 2024. Le offerte per all’agente Giuffredi non mancano. Il desiderio dell’attaccante romano non lascia alcun dubbio: vuole rinnovare, ma ovviamente a cifre che rispecchino il suo rendimento sul campo. Infatti, nonostante la stagione deludente, Politano è comunque fra i migliori. Però, spiega Il Mattino, le priorità del Napoli adesso sono altre. Il presidente Aurelio De Laurentiis deve lavorare sul mercato in entrata a gennaio se vuole risollevare le sorti della squadra.