Del Genio, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Simeone? Giocava così poco quando c’era Osimhen, ma se ha così poco minutaggio anche ora che il nigeriano non c’è è giusto che chieda la cessione. Raspadori non è un centravanti, non tira in porta. Resta il rammarico per non aver vinto contro un Monza deludente”.