Repubblica – La vigilia di Napoli-Inter: il programma degli azzurri

Il Napoli è ad un bivio. Vincere contro l’Inter significherebbe andare a -5 e riaprire il discorso scudetto, anche in termini di fiducia. Diversamente, il Napoli dovrà accontentarsi di un posto in Champions. Più a facile a dirsi che a farsi. Repubblica racconta come la società ha organizzato la vigilia degli azzurri:

“La sua vigilia sarà improntata alla concentrazione: non ci sarà la conferenza, ma soltanto la voglia di curare tutti i dettagli. Ha ancora due allenamenti: questa mattina e anche domani nell’immediata vigilia. Non ci sarà come di consueto il ritiro pre-gara e il gruppo si ritroverà a Castel Volturno. Colazione insieme e i consigli preziosi di un allenatore perfezionista. Mazzarri sfrutterà ogni momento utile per dare la sua impronta al Napoli”.