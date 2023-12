Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Contro l’Inter Mazzarri punterà sicuramente su Osimhen per tornare a vincere al Maradona dopo sessantaquattro giorni. Zielinski è recuperato, giocherà. Non c’è nessun problema fra i pali, giocherà Meret. Merita credito per quello che ha fatto nella scorsa stagione”.