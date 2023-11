FOTO – Sorpresa nel ritiro del Napoli: arriva Diego Simeone per sostenere Giovanni

Sorpresa nel ritiro madrileno del Napoli. Infatti, a fare visita agli azzurri è stato Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e padre di Giovanni. Come ruolo ha cercato di incoraggiare il figlio in vista della partita di stasera. A rendere noto l’incontro è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter. “Visita a pranzo nel ritiro madrileno del Napoli da parte dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, presente nelle vesti di papà per salutare e incoraggiare il figlio Giovanni (potrebbe partire titolare) in vista della sfida di stasera contro il Real Madrid”.

