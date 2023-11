Monti: “Mazzarri è arrivato alla ‘Reja’. Osimhen titolare? Vi svelo”

Gianluca Monti, firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare di Real Madrid-Napoli.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli deve fare la sua partita adattandosi al Real Madrid che non è di grandissimo palleggio. Mi aspetto una gara più o meno simile a quella dell’andata dove il Napoli ha avuto anche momenti di dominio. Bisogna gestire meglio determinate situazioni, sicuramente, ma non credo che il Napoli andrà a fare barricate, uscirà altro e proverà a sfruttare le proprie caratteristiche”.

Sul dubbio più importante poi ha detto: “Osimhen titolare? Sì, ma vediamo se riescono a frenarlo. La sua voglia è tantissima. Meret o Gollini? Domanda delle domande. Se sta bene, gioca Meret. Gollini però ha fatto bene, ieri Mazzarri non ha specificato precisamente. Terzino? Per me vedremo Juan Jesus, l’alternativa sarebbe spostare Di Lorenzo o far giocare Zanoli. Natan a sinistra lo vedo davvero legnoso. Mazzarri non è lo stesso di tempo fa, lo trovo molto più rilassato, è arrivato con l’atteggiamento da ‘Edy Reja’, da buon padre di famiglia”.