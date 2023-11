Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri notte , in via Orzinuovi, Mario Balotelli è uscito fuori strada con la sua Audi nera. Da quanto trapela, il campione azzurro è uscito illeso dall’auto ma la stessa risulta desso completamente distrutta. Non si sanno quali siano state le cause dell’incidente. Quello che si conosce è che lui , dopo essersi fatto visitare dal personale sanitario , ha rifiutato di sottoporsi all’alcool test . Non si conoscono però ancora le cause di questo suo rifiuto .