Il portale Transfermarkt ha diffuso la tabella della distanza media percorsa dai club di Serie A per gara in queste prime 12 giornate. Il Napoli, guidato da Rudi Garcia, appare addirittura in penultima posizione, con il dato di 107,820 km percorsi per gara, sopra in questa speciale classifica solo all’Udinese. In cima alla classifica c’è la Lazio di Maurizio Sarri, con la cifra di 115,740 chilometri di media.

https://www.instagram.com/p/CzqkGvSi9D4/?igshid=ODhhZWM5NmIwOQ==