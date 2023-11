Galeone: “Il Napoli con Garcia ha perso le sue collaudate sicurezze. Ritorno di Mazzarri? Vi spiego”

Giovanni Galeone, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Garcia ha voluto modificare qualcosa rispetto allo scorso anno e qualche colpa ce l’ha. Il Napoli ha perso la sicurezza che aveva la squadra di Spalletti, c’era una convinzione di portare a casa la partita sempre. Quest’anno non c’è il feeling giusto tra l’allenatore e la squadra, è evidente. Il Napoli l’anno scorso arrivò ai quarti di finale di Champions League e tutti pensavano che quella squadra potesse arrivare lontano tra le italiane. Quest’anno non si può fare una figura del genere in Champions pareggiando con una squadra, in casa, che ha perso dodici volte di fila. Mazzarri a Napoli? Lo sentì quando era a Cagliari. A Napoli è molto conosciuto e fece delle buone cose. Garcia è destinato a saltare se continua a giocare tra alti e bassi, il Napoli non può fare quella figura in Champions”.