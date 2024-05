Thiago Motta: “Il Napoli è una squadra forte, ma vogliamo fare una grande partita. Non so cosa non abbia funzionato da loro”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Bologna, partita prevista per sabato 11 maggio alle ore 18. Di seguito, le sue parole.

“Potenziale match point? Perché no? C’è la possibilità di andare in Champions. Questa è una partita importante come le altre perché è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare una squadra forte del nostro campionato. Al Napoli sono rimasti tutti tranne uno, dovremo saper gestire il pallone. Il lavoro dei preparatori è top? Arriviamo liberi di testa e freschi di gambe, i ragazzi a prescindere da come finirà hanno fatto una grande stagione, sono le altre squadre ad avere pressioni e non noi. Cercheremo di fare una grande prestazione anche a Napoli. Non ho idea di cosa non abbia funzionato al Napoli, da fuori vedo che è una squadra forte”.

“A Ndoye manca solo il gol… Più ci si pensa più gli mettiamo pressione, più difficilmente arriverà. Aiuta tanto in fase difensiva e offensiva, è stato decisivo anche senza segnare, poi in Coppa Italia con l’Inter ha giocato molto bene. Non deve cambiare niente, fiducia in sé stesso e darà una mano. Poi arriverà il gol, ma l’importante è che dia la sua mano. Soumaoro? Sta recuperando dall’infortunio e tornando gradualmente con i compagni, è un grande professionista, molto serio e concentrato, piano piano tornerà in squadra e spero possa performare come una volta”.

“Cosa vi siete detti ieri tu e Spalletti? Tante cose, abbiamo parlato dei ragazzi qui che un giorno possono andare in nazionale, abbiamo parlato tanto di calcio. È un grandissimo allenatore che è stato tanto tempo ad alto livello, sono tanto contento che è venuto da noi, spero che anche lui sia stato contento di venire e di parlare soprattutto di calcio. Lui ha sempre parlato di imprevedibilità… L’anno scorso il Napoli ha giocato ad altissimo livello, noi quest’anno molte volte abbiamo dovuto difendere basso e creare spazi, ci sono delle situazioni dove dobbiamo essere bravi ad alternarci”.

“Napoli unica squadra che fa più possesso del Bologna… È un possesso palla che crea occasioni, è una squadra forte. Dovremo essere connessi nel campo per capire quando pressare e quando non sbilanciarsi, perché quando non si ha la palla si può andare in difficoltà, dovremo usare il pallone bene, è una bella sfida per noi. Solo 5 sconfitte in campionato per il Bologna… È un dato che valorizza molto il nostro lavoro. Perché noi giochiamo per vincere ma quando questo non avviene si rischia di far male la fase difensiva. Siamo stati bravi anche a Torino a difenderci per non farli segnare, è successo anche in altre partite in cui abbiamo capito bene il momento. Tanti gol recuperati da situazioni di svantaggio, il segreto? Dipende come si affronta la difficoltà, a volte siamo stati bravi a ribaltarla. Di base c’è l’atteggiamento”.

“Futuro? Da parte mia non ci sono novità, quando ci saranno lo saprete. Ora testa al Napoli. Champions? Ieri c’è stata una bellissima partita come spesso capita con il Real Madrid, noi siamo concentrati nel pensare al nostro calcio, a Napoli Bologna. Mi piace tanto però vedere il bel gioco si, il Real Madrid ha uno dei migliori allenatori al mondo sicuramente, trasmette tanto. Questa è una partita da Bologna? Non mi piace paragonare una partita con l’altra, nelle altre partite del campionato c’è stata una storia positiva, ma a Napoli può andare diversamente, dobbiamo fare una bella prestazione, cercando il miglior risultato possibile”.

“Ci sono nuove pressioni per il gruppo? Abbiamo dovuto alzare un po’ la tensione nella stagione ma ora non ce n’è bisogno, serve rimanere concentrati, ora lotteremo fino alla fine per raggiungere l’obiettivo. La sua vittoria qui con lo Spezia fu fortunata? Fortuna mai, mi offendi così. Vincemmo una gara molto complicata, e sulla mia figura si discuteva tanto. Anche se non abbiamo tirato in porta in quel momento abbiamo meritato perché il Napoli non riuscì a fare gol. La sconfitta dell’anno scorso per 3-2 fece vedere delle belle cose… Si ma preferirei vincere sabato come capitò con lo Spezia. In quella gara siamo riusciti a competere contro un avversario forte ma non eravamo contenti per come finì”.