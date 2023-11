Buffon:”sono sicuro di sapere di cosa necessita il Napoli. Kvaratskhelia paragonabile ad Haaland-Mbappe

,Come riporta Tuttosport ,l’ex portiere della nazionale Gianluigi Buffon , intervenuto alla presentazione del libro “Kvara-dona. Un miracolo georgiano” di Emanuele Giulianelli, ha parlato di Kvaratskhelia e di come ancora possa crescere, arrivando a paragonarlo ai livelli di Haaland e Mbappe e come uno dei possibili vincitori in futuro del Pallone d’oro.

Poi si è soffermato sul momento del Napoli, dicendosi contrario ad un esonero dell’allenatore, bensì il fatto di essere ripartiti da 0 e di dover rifare tutto di nuovo da capo ha destabilizzato un pò la squadra. Poi ha detto che Napoli è una piazza molto calda e di conseguenza diventa difficile vincere consecutivamente.