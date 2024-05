Cm.com – Pioli si avvicina sempre di più al Napoli, contatti tra le parti, ma si aspettano prima due fattori importanti

Per il futuro del Napoli c’è ancora un rebus importante da sciogliere, chi sarà l’allenatore azzurro nel corso della prossima stagione. I nomi sondati dal patron De Laurentiis sono stati vari, tra questi c’è anche Stefano Pioli, che a fine stagione dovrebbe lasciare la panchina del Milan. Dopo le ottime annate in rossonero il Napoli si sarebbe fiondato su Pioli, che avrebbe convinto il presidente azzurro a mettere in pole position rispetto ad Antonio Conte e Vincenzo Italiano. Come riportato da Calciomercato.com sarebbero già avvenuti i primi contatti tra le parti, con la società partenopea pronta a far siglare al tecnico emiliano un biennale da 4 milioni a stagione con opzione per il terzo anno. Al momento però non è ancora concluso l’accordo, il motivo è soprattutto dettato dall’attesa che il patron ha richiesto per ascoltare anche le richieste di Vincenzo Italiano, di cui calcisticamente è innamorato sin dai tempi dello Spezia. Un altro fattore che al momento ha messo in stand by la trattativa è che il Napoli vuole aspettare prima ci sia la risoluzione del contratto tra il tecnico ex Lazio ed il Milan, con il quale ha un contratto fino al 2025.