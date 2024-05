D’Angelo: “Dovbyk affascinato dall’ipotesi Napoli, vuole essere il nuovo centravanti azzurro”

Vincenzo D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Capri del futuro centravanti del Napoli: “ADL ha sempre investito tanto sull’attacco, a partire dalla Serie C con Calaiò, per poi arrivare in B con il capocannoniere Bucchi, fino ai Quagliarella, Cavani, Higuain e gli altri. In questo momento un nome spendibile per gli azzurri è Dovbyk del Girona, autore di una stagione straordinaria con 20 goal in campionato. Potrebbe essere il profilo ideale per il Napoli perchè ha tanta voglia di cimentarsi nel calcio italiano ed è affascinato da questa ipotesi. Gli piacerebbe essere il centravanti del nuovo ciclo del Napoli”.