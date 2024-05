Tmw – Bocciato Lindstrom, il Napoli si guarda intorno. Sondate due stelline della Ligue 1

Il Napoli non crede più in Jesper Lindstrom. Arrivato in estate per 30 milioni dall’Eintracht Francoforte, il danese non ha mai convinto da quando veste la maglia azzurra. Motivo per cui, la società si vede intorno e sta cercando un suo sostituto. In particolare, si tratta di due giovani talenti della Ligue 1. Uno di questi è Maghnes Akliouche, esterno o trequartista classe 2002 del Monaco, che ha messo a referto in tutte le competizioni 8 gol e 3 assist. Il suo valore si aggira tra i 20 ed i 25 milioni di euro. L’altro nome è quello di Desiré Doué, classe 2005 del Rennes, autore tra tutte le competizioni di 4 gol e 6 assist. Vista la giovanissima età, potrebbe essere acquistato per una grossa cifra da una big straniera. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.