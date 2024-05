Ag. Cheddira: “E’ cresciuto molto quest’anno in Serie A, il futuro…”

Bruno di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Crc: “Walid è molto soddisfatto della stagione disputata con il Frosinone. E’ il suo primo anno in Serie A ed è cresciuto molto dall’inizio della stagione e può ancora migliorare. Siamo a disposizione del Napoli, speriamo di chiudere in bellezza l’anno con il Frosinone per poi vedere come si evolverà la situazione con gli azzurri. A fine stagione valuteremo quale sarà il percorso migliore da intraprendere. Il Napoli ad oggi ha un reparto offensivo importante, per cui aspettiamo che si concluda il campionato per vedere cosa accadrà”.