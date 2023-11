Dionigi: “Garcia non ha colpe per il pari di ieri. Osimhen? Risulta fondamentale per la squadra”

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Anche Spalletti non sarebbe riuscito a bissare lo scudetto, non è mai facile ripetersi. Le difficoltà oggettive ci sono state quest’anno, ma io mi soffermerei sull’idea di gioco che oggi non si vede. Osimhen? E’ fondamentale. Ieri do poche colpe a Garcia perchè chi scende in campo pure ha delle responsabilità. Se arrivi spesso sotto porta e non fai goal la colpa non può essere dell’allenatore. Appagamento in casa Napoli? Se lo scudetto lo vincono Inter o Milan sembra doveroso, ma quando lo vince il Napoli è diverso e un senso di appagamento ci può stare perchè il dispendio di energie è superiore. Poi mettici che tra i calciatori del Napoli non ce ne sono chissà quanti con un curriculum importante”.