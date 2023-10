In attesa della sfida di stasera tra Napoli e Milan, Opta avverte la squadra di Pioli che dovrà prestare particolre attenzione a Piotr Zielinski. I rossoneri, in base a dati statistici recentemente pubblicati, sono la vittima preferita del polacco insieme all’Udinese. Per l’azzurro 4 gol, inclusa la sua prima doppietta in assoluto in Serie A datata agosto 2018.