Serie A, risultati delle partite del pomeriggio

Prima vittoria in campionato per il Cagliari, rimonta incredibile per gli uomini di Ranieri sul Frosinone. Un Soulé sempre più informa sbocca la partita e firma una doppietta, seguito da un gol di Brescianini. Secondo tempo tutto del Cagliari, a segno Oristanio e Makoumbou. Pareggia in pieno recupero Pavoletti e due minuti dopo realizza il 4-3 regalando la vittoria al Cagliari.

Finisce in parità tra Monza e Udinese. Passa in vantaggio la squadra di Palladino con un gol di Colpani, il quinto stagionale. La riprendono nel secondo tempo gli uomini di Cioffi con Lucca, subentrato a Samardzic e a cui bastano dieci minuti per segnare.