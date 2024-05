Nonostante il pressing del Bayern Monaco e l’interesse del Milan, Roberto De Zerbi non sembra intenzionato, almeno a parole, a lasciare il Brighton al termine di questa stagione. L’allenatore italiano ha parlato delle tantissime voci di mercato a Sky Sport UK.

Ecco quanto dichiarato dall’ex allenatore del Sassuolo:

“Bisogna trovare equilibrio tra cuore e testa. C’è una parte di me che spinge col cuore, l’altra invece è più calma e analizza meglio la situazione. L’anno scorso abbiamo raggiunto l’Europa League, le aspettative ora sono differenti. Parlerò con Tony (Bloom, proprietario del Brighton, ndr), mi piacerebbe rimanere al Brighton. Amo i miei giocatori, la città, il mio club, i tifosi. Ho detto all’incontro con i tifosi che se sono felice qui non c’è nessun club che può farmi cambiare. Voglio sempre mantenere la mia passione”.

“Non sto lavorando per la carriera, ma per svegliarmi felice la mattina. E se sarò felice in futuro al Brighton, non ci sarà una squadra che potrà portarmi via, se io non voglio. Ma se io non sono felice la mattina, se non sento la motivazione di lavorare come la scorsa stagione e anche questa in corso, questo può cambiare. Perché non sarei in grado in dare il meglio di me. Se ci riesco posso spingere i giocatori a fare lo stesso, altrimenti è difficile. Non posso cambiare faccia, se non sento qualcosa di forte, che va oltre il lavoro, diventa dura”.