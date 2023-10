Serie A, ecco i migliori 5 attaccanti in questo momento

Ecco la classifica aggiornata dei migliori attaccanti della Serie A dopo le prime 9 giornate:

Lautaro Martinez – L’attaccante dell’Inter, con undici gol segnati finora in campionato, occupa il primo posto nella classifica. Marcus Thuram – Thuram, compagno d’attacco di Martinez nell’Inter, si posiziona al secondo posto grazie alle sue prestazioni. Matteo Politano – Una nuova entrata nella classifica, Politano è ora terzo grazie alla sua ottima performance contro l’Hellas Verona, in cui ha segnato un gol e fornito due assist per Kvaratskhelia. Domenico Berardi – Berardi scivola al terzo posto a causa di una prestazione meno brillante contro la Lazio sabato sera. Albert Gudmundsson – Un’altra nuova entrata nella lista, Gudmundsson è al quinto posto e sta emergendo come una forza importante per il Genoa.

Questa classifica riflette il rendimento degli attaccanti in Serie A fino a questo punto della stagione, vedremo come cambierà questa classifica al termine dell’attuale giornata di campionato in corso.