Napoli-Milan trasmessa in tutto il mondo, ecco in quanti paesi sarà visibile il big match

Si avvicina sempre di più Napoli-Milan, il big match di Serie A valido per la decima giornata di campionato si giocherà stasera al Maradona. La partita non sarà seguita solo dall’Italia, ma in quasi tutto il mondo, con copertura televisiva in tutti e cinque i continenti del pianeta. Ecco la lista:

Tra le principali nazioni europee ci sono Inghilterra, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Macedonia, Georgia, Olanda, Slovenia. L’incontro sarà trasmesso anche in Australia, Usa, Canada e in molte nazioni centro-sudamericane quali Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Paraguay e Venezuela. In Asia collegamenti con Cina, Giappone, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam, mentre in Africa Napoli-Milan sarà trasmessa in Angola, Algeria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zambia, Zimbawe.