Braida: “Garcia? Un tecnico delegittimato deve andar via”

Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona e si è espresso riguardo il momento complicato che il Napoli sta affrontando, dentro e fuori dal campo.

Ecco le sue parole: “Come si esce da questo momento? La bacchetta magica non ce l’ha nessuno. L’esperienza ti aiuta, perché chi vive in questo mondo da anni, magari, situazioni del genere le ha già vissute. È un momento particolarmente difficile e che va superato, ma bisogna viverlo dall’interno per capirlo davvero e per capire quale modo utilizzare”.

Poi si sofferma sulla situazione dell’attuale tecnico azzurro: “Per risolvere il problema, alla dirigenza servirebbe davvero la bacchetta magica: è difficile. Un tecnico delegittimato deve comunque andare via, specie dopo il contatto con Conte? È chiaro che si è creato un problema, trovare però altre soluzioni non è facile: il Napoli è una grande squadra, è campione d’Italia in carica, bisogna trovare la soluzione capendo bene i motivi. e deve capire come riprendersi”.