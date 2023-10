CdS – Il ds Meluso aveva proposto un allenatore a De Laurentiis: la reazione del presidente

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Meluso aveva proposto un nome nuovo per il post Rudi Garcia. Si tratta di Marcelo Gallardo. Argentino di 47 anni, ex centrocampista, ha allenato il River Plate dal 2014 al 2022. Napoleone, così lo chiamano, ha vinto tutto nel paese di Maradona, tanto che al Monumental è stata costruita una statua in suo onore. Nel suo curriculum figurano la capacità di lanciare i giovani e quello che è stato definito “trasformismo”, cioé il fatto che Gallardo non ha un particolare modulo di riferimento.

Un curriculum ricco di trofei e capacità che piacciono molto ad ADL. Gallardo non ha mai giocato in Europa e, fermo da un anno, col Napoli avrebbe potuto fare il suo esordio. Ma il tempo resterà comunque coniugato al condizionale. Il patron azzurro lo ha scartato subito perché ha sempre avuto in testa un solo nome: Antonio Conte.