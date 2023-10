Gazzetta – Napoli, fiducia a Garcia ad intinere: le ultime

Area di cambiamento sulla panchina azzurra? Nulla è certo. Sono insistenti le voci per il possibile esonero di Garcia e La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza. Questo quanto evidenziato:

“La fiducia per Garcia resta a tempo: contro Verona, Union Berlino in Champions e Milan, De Laurentiis vuole rivedere barlumi di vecchio Napoli e soprattutto uno spirito nuovo. Se ci saranno segnali positivi, il presidente aspetterà la prossima pausa di campionato – quella di metà novembre – per tracciare un bilancio definitivo e decidere se ridare fiducia incondizionata all’allenatore francese oppure stavolta cambiare davvero, attuando il piano B che per il momento è rimasto nel cassetto e che prevede l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina dei campioni d’Italia”.