CdS – ADL ha provato fino alla fine a convincere Conte: i dettagli della trattativa e i motivi del rifiuto

Il Corriere dello Sport ha ricostruito la trattativa del Napoli per provare a portare Antonio Conte in azzurro. Sono stati giorni molto impegnativi per De Laurentiis e i suoi collaboratori. Il presidente azzurro le ha davvero provate tutte, ma poi è prevalso il desiderio del tecnico di continuare col suo anno sabbatico. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“De Laurentiis ha chiamato Antonio dopo la disfatta con la Fiorentina, la punta di un iceberg spuntato nel Golfo sin dalle prime giornate della stagione, e poi lo ha fatto ancora. E ancora. E ha trattato, direttamente con lui e con chi ne cura gli interessi e gli aspetti lavorativi. E anche ieri, nel corso di una serie di videocall alla Filmauro, insieme con l’ad Chiavelli, il club manager Sinicropi e suo figlio Edoardo, ha continuato nel tentativo di affondare il colpo, in virtù dell’apertura e della tentazione dell’allenatore di guidare i campioni d’Italia. Alla fine, però, nulla di fatto: non lo ha convinto a rinunciare al periodo sabbatico e non è riuscito a convertire la sua esigenza di riposo”.