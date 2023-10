CdS – Osimhen e Kvara fuori dai “saggi” di Garcia: il motivo

Osimhen e Kvaratskhelia rappresentano la spina dorsale del Napoli. Lo scorso anno, a suon di assist e gol, la coppia d’attacco ha trascinato il Napoli ad una vittoria storica dello scudetto. Storica non solo perché arrivata dopo 33 anni, ma anche per il vuoto quantitativo e qualitativo che ha lasciato dietro tutte le altre squadre. Ciononostante, Rudi Garcia non considera i due leader tra cosiddetti “saggi”.

Ma chi sono i saggi? Lo ha riferito anche Garcia nel suo in conferenza stampa. Sono Zielinski, Meret, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Anguissa e Mario Rui, con cui ha confronti costanti. Garcia ha scelto come membri del suo “senato” quei calciatori che sono più longevi, esperti e con più presenze del Napoli. Fatti e finiti, per intenderci. Sebbene Osi e Kvara siano dei leader, hanno solo 22 e 24 e quindi sono relativamente giovani e non rientrano nel gruppo. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.