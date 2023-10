Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, emerge un dato che può essere un’ulteriore motivazione per la squadra di Garcia: gli azzurri non hanno mai collezionato tre vittorie consecutive in campionato. Contro la Fiorentina i partenopei affronteranno il secondo match di fila in casa, dopo la notte di Champions contro il Real, e la settima di un Tour de force iniziato a Marassi il 16 settembre.