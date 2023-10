Il Mattino – Spalletti non convoca Politano: la reazione dell’attaccante

Nella giornata di ieri sono stati resi noti i nomi dei convocati dell’Italia (clicca qui). Con la sosta, la Nazionale sarà occupata nelle sfide contro Malta e Inghilterra valide per le qualificazioni europee. Nella lista figura un grande assente: Matteo Politano. L’esterno destro del Napoli è considerato un fedelissimo di Luciano Spalletti sin dai tempi dell’Inter. Il Mattino ha commentato la scelta e ha rivelato la reazione dell’attaccante. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Scelta tecnica. Spalletti ha deciso di lasciarlo a casa per un turno. Uno stop voluto dal ct che per il ruolo di esterno d’attacco nel suo tridente ha deciso di puntare su altri uomini: Chiesa, Zaniolo e Berardi su tutti. Strano, ma vero. Perché il rapporto tra Politano e l’attuale ct della Nazionale è sempre stato solidissimo. Insieme all’Inter, ma soprattutto insieme al Napoli dove lo scorso anno sono stati capaci di coronare il sogno scudetto a braccetto. Perché Matteo è sempre stato un fedelissimo di Spalletti. Anche per questo la mancata convocazione in Nazionale lo ha spiazzato, esattamente come è solito fare lui, con una finta sui difensori avversari”.