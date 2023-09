De Agostini: “Garcia ha bisogno di tempo per diffondere le sue idee alla squadra”

Stefano De Agostini, ex calciatore di Napoli e Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC soffermandosi su Rudi Garcia.

Queste le sue parole: “Ogni allenatore ha le sue idee ed il suo modo di allenare. La base è riuscire capire che arrivare dopo Spalletti e quel Napoli sarebbe stato difficile per tutti. Anche per lo stesso Spalletti sarebbe stato difficile ripetersi perché poi le stagioni cambiano. In più, in questo Napoli c’è un nuovo allenatore con le sue idee e ci vuole del tempo affinché si riesca a convincere i calciatori che queste idee possono essere ugualmente buone e produttive. Garcia è arrivato in una squadra perfetta, ma non sottovaluterei la cessione di Kim che è stato il difensore più forte visto negli ultimi anni in Italia. Il Napoli deve ritrovarsi e quando lo farà, non dovrà avere paura di nessuno. Detto questo, l’Inter fa paura, ha 11 giocatori in panchina che raggiungerebbero la zona Uefa da soli. Ma, il Napoli non deve avere paura di nessuno perché se ritrova gli stimoli può battere chiunque. Questo sport di mese in mese è in continua evoluzione ecco perché gli allenatori devono essere bravi a trovare contromisure. Ed ecco perché i piani B C e D diventano fondamentali”.