Il Mattino riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alla faccenda Victor Osimhen.

Secondo il quotidiano, il Social Media Manager del Napoli si è scusato con il nigeriano, il quale ha perso il controllo dopo aver visto il video che lo prendeva in giro per aver sbagliato il rigore contro il Bologna.

Questa sera, in occasione del match contro l’Udinese, la sua presenza dal 1′ non dovrebbe essere in discussione.