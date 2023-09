CorSera – Napoli, falso in bilancio. Cosa rischia la società e le differenze con il caso Juventus

Come già noto, il presidente Aurelio De Laurentiis è indagato a Roma per falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen, compiuto nell’estate 2020.

L’edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto della situazione, spiegando quelle che potrebbero essere le conseguenze per la società azzurra e le eventuali differenze rispetto al caso Juve: “La Procura federale potrebbe deferire nuovamente il Napoli anche per la stessa operazione utilizzando l’istituto della revocazione proprio come è avvenuto per la Juventus. Questo accadrebbe se la Figc dovesse ricevere atti con nuovi elementi, sconosciuti all’epoca della decisione (documentazione già chiesta ai magistrati di Roma ma non ancora arrivata sulla scrivania del procuratore). Rispetto alla Juve, nella vicenda Napoli-Osimhen non ci sarebbero intercettazioni, che fecero invece la differenza nell’altro fronte. L’elemento nuovo, eventualmente, potrebbe essere rappresentato dal contenuto delle deposizioni dei giocatori coinvolti nell’operazione Osimhen“.