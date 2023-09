Se la gara contro la Lazio, almeno il secondo tempo, aveva fatto capire che qualcosa non stesse andando nel verso giusto, questa di stasera al Marassi è stata un’ulteriore prova che Garcia ha bisogno di lavorare parecchio perché, sinora, ha dimostrato che c’è stata una involuzione pazzesca per il Napoli che, ricordiamo, ha quella toppa sul petto che deve onorare fino all’ultimo giorno.

Fino all’ottantesimo, ovvero al gol di Raspadori, si erano spente completamente le speranze di portare almeno un punto a casa, fortunatamente però ci ha pensato Politano a togliere il totale imbarazzo provato sino in quel momento. Non è possibile che per un calciatore venduto il Napoli sia diventato l’ombra di se stesso. Inspiegabile cosa stia succedendo, pure Osimhen e Kvara non hanno più la stessa sinergia.

Un gioco sterile, con un allenatore che ci sta capendo molto poco. Le colpe adesso sono solo di Garcia che sta rompendo un giocattolo che fino a pochi mesi fa aveva conquistato stra-meritatamente uno scudetto. Raspadori e Politano hanno solo limitato i danni, ma in ogni reparto c’è tanto disordine, poca fiducia e la difesa fa davvero paura. O si trova una quadra o bisogna avere il coraggio di cambiare.