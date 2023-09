Pagelle MN di Genoa-Napoli – Raspadori accende un Napoli irriconoscibile in difesa

Il Napoli riagguanta una partita che sembrava persa. Garcia in balia della gabbia di Gilardino. I cambi di Politano e a Raspadori salvano gli azzurri da una brutta figura. Un pareggio comuqnue amaro.

Ecco i voti della redazione di MondoNapoli

Meret 5,5: pochi interventi ma apparso indecisi nei due gol

Di Lorenzo 5,5: Il Capitano non si arrende mai ma appare spesso in posizione non corretta nella linea difensiva

Mario Rui 5: Da professore a bidello. Non riesce mai ad essere incisivo.

Ostigard 5,5: Schierato a sorpresa al posto di Rrhamani. Spesso si pesta i piedi con Juan Jesus

Juan Jesus 5,5: Non sempre impeccabile. Ancora una volta il punto debole del reparto arretrato

Anguissa 5: Uomo di fiducia di Garcia lo tradisce con una prestazione non da Leone africano. Lento nella manovra.

Lobotka 6,5: unico ad avere idee in mezzo al campo. Unico a tenere ordine.

Zielinski 6: Assist al bacio per il gol di Politano

Elmas 5: ammonito dopo 20 secondi non riesce più a tenere la sua solita verve perché costretto a non premere sull’acceleratore .

Osimehn 5,5: Lasciato solo in avanti. Poche palle giocate. A volte troppo frettoloso nella giocata. Ci si aspetta di più da uno come lui. Gli manca un rigore.

Kvaratskhelia 6: Sostituito inspiegabilmente nei minuti finali ma è l’unico a far impazzire i difensori del Genoa.

Politano 6,5: un gol molto bello che regala il pareggio. Entra con grande verve e vivacizza l’attacco

Raspadori 7: Il suo ingresso cambia la partita . Il gol bellissimo. Spalletti gli ha ridato la carica

Olivera 6: Fa molto più di Rui in pochi minuti.

Cajuste 6: Dal suo piede l’assist per Raspadori

Zerbin sv

Garcia 5: Scelte ancora una volta da decifrare. Kvara non capisce il cambio e neanche noi. Deve ringraziare Raspadori e Politano che riagguantano un pareggio. Ma è un Napoli senza gioco. Tante le cose da rivedere.