Garcia a Sky: “Abbiamo perso due punti. Natan? Avrà il suo spazio. Champions? Può essere un’ambizione, non un obiettivo”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del post partita di Genoa-Napoli per commentare l’esito dell’incontro. Queste le sue parole.

“Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, abbiamo creato poco. Abbiamo preso due gol da palla inattiva, possiamo dire che per un’ora non abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto una reazione da squadra e la luce è arrivata dalla panchina, ma sono due punti persi. Ieri abbiamo visto il Psg perdere e ieri il Bayern pareggiare, con la testa alla Champions non è semplice. Sono due punti persi, non abbiamo giocato con determinazione e la prova sono i gol presi dai piazzati.

“La posizione di Raspadori? Dobbiamo avere più frecce nel nostro arco, mettere Raspadori trequartista dietro Osimhen. Episodi arbitrali? C’era fallo su Zambo sul loro gol e un mani su un cross di Olivera, ma non dobbiamo aggrapparci a questi episodi. È una mancanza nostra, poi lì si può fischiare”.

“Champions? La Champions non può essere un obiettivo ma un’ambizione. Oggi venivamo da una sconfitta in casa e mi aspettavo una squadra più protagonista. Spero che ci serva di lezione per giocare al 100% dal primo minuto. Abbiamo dimostrato di saperr segnare, ma spero non servano sempre 3 gol per vincere. Dobbiamo essere più solidi in fase difensiva”.

“Rrahmani non andava rischiato, doveva giocare con Natan ma non ho voluto cambiare 3 uomini su 4. Mi è piaciuto Ostigard, posso contare sui miei centrali. Natan avrà il suo spazio, ma serve che entri in una squadra solida e al suo fianco serve un calciatore più simile ad Amir”.

“Stabilizzare Raspadori nell’11 titolare? Ha partecipato alle 4 partite che abbiamo giocato e in due è stato titolare. Poteva fare due gol ed è stato sfortunato nelle prime due. Sono contento del gol, se lo merita, per me è un giocatore importante. Può giocare sia punta che trequartista, può giocare sulle fasce e da mezz’ala. È un giocatore polivalente e fa comodo averne”.

“Cambio di marcatura nei corner? Non c’è niente da vedere stasera. L’errore lo facciamo all’inizio del cross. I miei due uomini a zona non sono messi bene. Sulla seconda siamo un po’ passivi, ma come ho detto è un po’ la testimonianza di se sei più determinato. Se sei più protagonista non li prendi. Mi è piaciuto anche Cajuste che ha messo impatto nel campo”.