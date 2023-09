La storia del gioco d’azzardo in Italia: guida introduttiva alle scommesse sul Napoli

Quando si parla di gioco d’azzardo in Italia, si apre un capitolo affascinante e complesso tra tradizione storica, evoluzione normativa e sfide contemporanee, rendendo il tema sempre attuale e di rilevante interesse. Già dall’etimologia della parola “azzardo”, che si riconduce al termine arabo per “dado”, capiamo che il gioco d’azzardo in Italia trova le sue radici nell’era romana, quando nasceva dal semplice lancio dei dadi. Sempre in Italia, in periodo medievale a Venezia, nasce il termine “Casinò”, che deriva dalla parola italiana “casa”, per indicare un ambiente privato di divertimento; ci troviamo sempre a Venezia quando, nel 1638, viene istituito il primo Casinò al mondo! Nell’ultimo ventennio il mercato del gioco d’azzardo in Italia ha registrato uno sviluppo da record. Più recentemente, l’Italia è diventata il primo paese in Europa per spesa. Oggi, il dibattito sul gioco d’azzardo in Italia è più attuale che mai.

COME SI E’ EVOLUTO NEL TEMPO IL GIOCO D’AZZARDO IN ITALIA?

L’evoluzione del gioco d’azzardo in Italia dalle sue origini fino ad oggi è stata caratterizzata da significative variazioni legislative e culturali. Nel 1863 viene istituita la lotteria italiana “Lotto”, ancora oggi uno dei giochi d’azzardo più popolari in Italia. Dopo l’unità d’Italia nel 1861, il primo Codice Penale unitario del 1889 vietava il gioco d’azzardo, ad eccezione di alcune lotterie e scommesse sportive. Nel 1917 tutte le forme di gioco d’azzardo furono vietate. Successivamente, nel 1946, il “Monopolio di Stato” legalizzò specifiche forme di gioco d’azzardo, contribuendo alla sua progressiva liberalizzazione. Nel 2003 il Decreto Bersani liberalizzò ulteriormente il mercato, portando a una rapida espansione del settore. Tuttavia, l’aumento dei problemi di dipendenza ha portato a misure per promuovere il gioco responsabile e limitare la pubblicità dei giochi d’azzardo. La complessità di questi ultimi è aumentata nel corso del tempo, con l’introduzione di nuovi giochi e varianti. Infine, l’avvento di Internet ha rivoluzionato completamente il settore, consentendo l’accesso a una vasta gamma di giochi d’azzardo online, tra cui casinò virtuali, poker online e scommesse sportive.

LE NICCHIE DEL GIOCO PIU’ AMATE DAGLI ITALIANI

Tra le numerose categorie di gioco presenti in Italia, ecco alcune nicchie che gli italiani preferiscono. Di seguito, rispettivamente:

1. Lotto e SuperEnalotto: questi sono i giochi di lotteria più popolari in Italia. I giocatori scelgono una serie di numeri e se questi numeri vengono estratti, possono vincere premi significativi.

2. Gratta e Vinci: questi biglietti di lotteria istantanea sono molto amati per la loro immediata gratificazione e la possibilità di vincere premi in denaro.

3. Slot Machines: molto popolari nei casinò, nei bar e nelle sale giochi, esse sono così famose poiché richiedono poca abilità e offrono possibilità di vincite immediate.

4. Scommesse sportive, con molti bookmaker fisici e online che offrono scommesse su una vasta gamma di sport (con le scommesse calcistiche al primo posto). Se voleste scommettere sul Napoli qui potrete trovare tutti i migliori siti italiani legali ADM che permettono di divertirsi con le scommesse sul calcio.

5. Poker: la variante Texas Hold’em molto popolare in Italia, con molti tornei organizzati in tutto il paese e molti siti di poker online.

6. Casinò online: sempre più utilizzati, essi offrono una vasta gamma di giochi, tra cui slot machines e poker. Non mancano anche giochi come la roulette, il blackjack e il baccarat.

I TEMPI BUI DEL GIOCO D’AZZARDO IN ITALIA

Il gioco d’azzardo in Italia ha affrontato vari periodi di controversia e restrizione, spesso in risposta a problemi sociali e politici. Non sono mancati, inoltre, diversi scandali. Totonero (1980), uno degli scandali più noti nella storia del calcio italiano, coinvolse scommesse illegali e partite truccate nella Serie A e B, le due principali leghe di calcio in Italia. L’indagine portò a sanzioni severe per diversi club e giocatori. Calciopoli (2006) è un altro scandalo famoso del calcio italiano e coinvolse diverse squadre di Serie A che cercavano di influenzare l’assegnazione degli arbitri nelle loro partite. Juventus, la squadra al centro dello scandalo, fu retrocessa in Serie B e privata di due titoli di Serie A; Scommessopoli (2011) è un altro scandalo che coinvolse scommesse illegali e partite truccate. Diversi giocatori e dirigenti furono accusati di aver manipolato l’esito delle partite in cambio di denaro. Questi scandali hanno avuto un impatto significativo sul calcio italiano, portando a una maggiore vigilanza e a nuove regole per prevenire la manipolazione delle partite e le scommesse illegali. Durante questi “tempi bui” l’Italia ha affrontato diverse sfide significative per la regolamentazione del gioco d’azzardo, richiedendo un’azione da parte del governo per affrontare questi problemi.

CONCLUSIONI

Il gioco d’azzardo, in Italia come in molti altri paesi, è un fenomeno complesso che richiede un equilibrio tra libertà individuale, divertimento, regolamentazione e protezione degli individui più vulnerabili. La sua evoluzione storica, sociale e culturale mostra che questo equilibrio è difficile da raggiungere, rimanendo necessario per il benessere della società. E’ importante dunque che l’informazione e l’educazione sul gioco responsabile siano priorità assolute. Da non dimenticare questioni più ampie di etica sociale, di come gestiamo le risorse economiche e di come affrontiamo le questioni di salute pubblica. Il gioco d’azzardo, in tutte le sue forme, ha un impatto significativo sulla società, dall’economia alle relazioni sociali, fino alla salute mentale. Il dibattito sul gioco in Italia è più attuale che mai; pertanto, la sua gestione richiede un approccio globale che tenga conto di tutti questi fattori. Inoltre, la continua evoluzione del settore, con l’introduzione di nuovi giochi e tecnologie, lo rende molto rilevante per il prevedibile futuro. In questo contesto è fondamentale che continuiamo a esaminare e a discutere il ruolo del gioco d’azzardo nella società italiana, per garantire che possiamo navigare in modo efficace e responsabile in questo paesaggio in continua evoluzione, traendone il maggior beneficio e divertimento!