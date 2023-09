Genoa-Napoli sarà diretta da Fabbri di Ravenna. La designazione completa

Sono state diramate le designazioni arbitrali per il match Genoa-Napoli, valido per la quarta giornata di Serie A e che andrà in scena il giorno sabato 16 settembre alle ore 20:45. A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il direttore di gara sarà assistito da Bresmes e Scarpa, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Il Var verrà presieduto da Valerio Marini della sezione di Roma 1, ad assisterlo ci penserà Paganessi. Di seguito, la designazione completa.

GENOA – NAPOLI Sabato 16/09 h.20.45

FABBRI

BRESMES – SCARPA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI