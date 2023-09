Ieri è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Laurent Blanc dalla panchina del Lione. Dopo un inizio di stagione pessimo, caratterizzato da problemi di mercato e scarsi risultati, il club transalpino sembra aver trovato in Gennaro Gattuso il nome giusto per la panchina. Ne parla oggi L’Equipe, sottolineando come il carattere vulcanico dell’ex tecnico di Milan e Napoli possa sembrare la soluzione giusta per far ripartire l’OL da questa difficile situazione.