Napoli 2-2 Roma: un punto che fa felici solo i giallorossi

A Napoli, bellissima partita, vibrante 2-2 tra gli azzurri e la Roma. Eccellente Napoli, primo tempo totalmente sotto il controllo degli azzurri. Primo momento di pericolo è dei giallorossi con un colpo di testa di Pellegrini, alto di poco. Poi ottimo Napoli, pericoloso con Osimhen, grande occasione in particolare con Anguissa, che spara fuori. Poi dal 38′ al 45′, opportunità a volontà per i campioni d’Italia uscenti. Prima Kvara tira da lontano, bravo Svilar a parare. Poi opportunità per Di Lorenzo, che vede ancora il portiere giallorosso opporsi. La più eclatante capita a Juan Jesus che da calcio d’angolo, a un metro dalla porta, tira alto. E’ 0-0 al Maradona alla fine del primo tempo. Nella ripresa, la partita continua ad essere molto vivace, ma finalmente si sblocca. Il Napoli parte meglio, collezionando alcune palle gol anche nella ripresa. Poi a sorpresa, la Roma sblocca al 59′. Juan Jesus stende Azmoun. Calcio di rigore. Dagli 11 metri va Dybala che segna per l’1-0 Roma.Il Napoli però reagisce in modo deciso. Al 65′ Olivera tira, trova una deviazione che inganna Svilar per il pareggio del Napoli. Gli azzurri ci credono, al minuto 83, Kvara viene steso in area. Dopo un controllo, calcio di rigore per i campani. Dagli 11 metri va Osimhen che trova il 2-1 per il Napoli. Esplode il Maradona, ma dura pochi minuti la gioia del Napoli. La Roma ci prova all’88’, calcio d’angolo per i capitolini, stacca di testa Ndicka che serve Abraham che trova il 2-2. L’attaccante britannico non segnava esattamente da un anno, era il 29 aprile 2023.Finisce 2-2 al Maradona.