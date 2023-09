Sky – Queste le probabili scelte di Spalletti per la sfida con l’Ucraina, Raspadori dovrebbe giocare da falso nove

Stasera a San Siro va in scena la seconda gara da ct della Nazionale di Luciano Spalletti, dopo il pareggio di Skopje con la Macedonia del Nord. Per il tecnico toscano dovrebbero esserci vari cambi rispetto alla sfida di tre giorni fa, come l’esclusione di Ciro Immobile. Secondo quanto riportato da Sky Sport il posto dell’attaccante della Lazio dovrebbe prendere Giacomo Raspadori, che agirebbe quindi falso nove. Al suo fianco dovrebbero esserci Zaniolo, che sostituisce l’infortunato Politano, e Zaccagni. A centrocampo il ballottaggio riguarda Locatelli e Cristante nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Questa la probabile formazione azzurra:

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo; Bastoni; Scalvini; Dimarco; Barella; Cristante; Frattesi; Zaniolo; Raspadori; Zaccagni