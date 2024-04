Chiariello schock: “Juan Jesus e Anguissa non volevano il ritiro, quasi scontro con Di Lorenzo!”

Umberto Chiariello giornalista, ha parlato a Canale 21 di un clamoroso retroscena sul ritiro del Napoli prima della gara contro la Roma. Queste le sue parole: “Anguissa e Juan Jesus non volevano andare in ritiro, per questo il difensore e capitan Di Lorenzo sono venuti quasi allo scontro fisico. Il camerunense invece con Osimhen, sono andati da mister Calzona per farlo da tramite con la società per evitare il ritiro. Di Lorenzo si è sentito oltrepassato su questa scelta e si è innervosito. Osimhen gli ha rivolto le proprie scuse perchè non era a conoscenza di questa situazione, ma Juan Jesus e Anguissa sono stati gli artefici di tutto. Deve andarsene!”.