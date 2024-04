Napoli-Roma, finisce 2-2 al Maradona: le pagelle di MN

Meret: Nessun particolare pericolo per il portiere azzurro, solo un brivido sul colpo di testa di pellegrini. Nel secondo tempo non può nulla sui due gol della Roma. 6

Di Lorenzo: Grande partita del capitano, ottimo in entrambi le fasi di gioco, sempre pericoloso quando si propone con decisione. 6

Rrahmani: Buona la gara del centrale kosovaro, nessun allarme nel marcare Azmoun, bene anche nella fase di possesso. 6

Juan Jesus: Blocca una palla insidiosa di Dybala, spreca un’ occasione da ottima posizione, fortunatamente era fuorigioco, ma l’errore che ha causato il rigore è fondamentale. 5

Olivera: E’ il meno brillante dei suoi, poco propositivo e soprattutto poco preciso nei pochi cross della sua gara. Nel secondo tempo si riprende alla grande segnando anche il gol del momentaneo pareggio. 7

Lobotka: E’ il faro del Napoli, in fase di gestione è una sicurezza, pochissimi sono gli errori della sua partita. 6,5

Anguissa: Spreca un’occasione cruciale sbagliando in malo modo, è tra i peggiori dei suoi. 5

Cajuste: Quest’oggi titolare al posto dell’infortunato Zielinski, buoni spunti per lo svedese. 6 (Traore: SV.) (Ostigard: SV)

Politano: Sempre attivo in fase offensiva l’esterno azzurro classe ’93, ha diverse palle importanti ed è sempre al centro del gioco azzurro. 6,5 (Ngonge: Entra benissimo rendendosi subito pericoloso, ci prova in diverse occasioni, non riuscendo però ad essere decisivo

Kvara: Sfiora il gol diverse volte, ma Svilar ha altre idee, si conquista un rigore fondamentale per le sorti della partita. 6,5 (Raspadori: SV)

Osimhen: Oggi super partita per il nigeriano che piuù volte è decisivo in fase offensiva. Il rigore è perfetto, peccato per il risultato. 7,5